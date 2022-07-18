'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN FADİME DEFNEDİLDİ, KARDEŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN FADİME DEFNEDİLDİ, KARDEŞİ TUTUKLANDI

18.07.2022 15:17

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 'dedikodu' tartışmasında kardeşi Gökhan Öcal (34) tarafından tabancayla öldürülen Fadime Öcal (38), toprağa verildi.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 'dedikodu' tartışmasında kardeşi Gökhan Öcal (34) tarafından tabancayla öldürülen Fadime Öcal (38), toprağa verildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gökhan Öcal ise adliye çıkışı muhabirlere Pişmanım dedi.

Olay, dün Mucur ilçesi Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Gökhan Öcal, ablasının yaşadığı ilçeye geldi. Gökhan Öcal, ablası Fadime Öcal ile dedikodular ve kendisi hakkında konuştuğu iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ablasını öldüren Gökhan Öcal ise suç aletiyle polise teslim oldu. Fadime Öcal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mucur Camii'nde kılınan cenaze namazına, Fadime Öcal'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 1 çocuk annesi Öcal, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ablasını öldüren Gökhan Öcal da, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderilen Gökhan Öcal, adliye çıkışı muhabirlerin Kardeşini öldürdün, pişman mısın sorusuna Pişmanım yanıtını verdi.

Gökhan Öcal'ın ifadesinde ise Fadime, Istanbul'da evliydi. Boşanıp Mucur'a yerleşti. Hakkında çok fazla dedikodu duydum. Duyduklarımdan dolayı kendisinden hesap sormak için yanına gittim. Benim de hakkımda ileri geri konuşunca tartışmaya başladık. Bir an kendimi kaybettim ve belimden çıkardığım silahla ateş ettim. Daha sonra polisleri arayarak teslim oldum. Keşke böyle olmasaydı. Pişmanım dediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... 'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Son dakika haberleri... 'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN FADİME DEFNEDİLDİ, KARDEŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: 'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN FADİME DEFNEDİLDİ, KARDEŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement