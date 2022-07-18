Son dakika haberi | Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı tutuklandı

18.07.2022 16:54

Son dakika haberleri: Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı tutuklandı Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını öldüren şahıs tutuklandı.

Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını öldüren şahıs tutuklandı. Dedikodu yüzünden çıkan tartışmada abla katili olan zanlı 'pişman mısın' sorusuna 'Evet' dedi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı ve tabancayla vurarak öldürdüğü ablası Fatma Ö.'nün cenaze namazı kılınırken cinayet zanlısı G.Ö. de çıkarıldığı Mucur Adliyesinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi. Ablası hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. ifadesinde kardeşinin İstanbul'da evli olduğunu boşandıktan sonra Mucur ilçesine yerleştiğini ve hakkındaki dedikodulardan kaynaklı cinnet getirdiğini söyledi.

Olay

G.Ö. (34), kız kardeşi Fatma Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Fatma Ö.'yü öldüren G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

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Kaynak: İHA

Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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