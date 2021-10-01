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Son dakika haberi: Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla babaannesini öldüren torunun cezasını Yargıtay onadı - Son Dakika

Son dakika haberi: Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla babaannesini öldüren torunun cezasını Yargıtay onadı

01.10.2021 11:29
Son dakika haberi: Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla babaannesini öldüren torunun cezasını Yargıtay onadı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre YARGITAY, Kayseri'de babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı iddiasıyla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fadime Boraze (26) hakkında verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

YARGITAY, Kayseri'de babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı iddiasıyla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fadime Boraze (26) hakkında verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Pembe Boraze, 28 Nisan 2012'de evinin balkonunda boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze (59) ile torunları Fadime Boraze ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, mahallede torunlarının dedikodusunu çıkardığı iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Cinayetin faili meçhul kalması sonucu 6 yıl sonra yeniden dosyayı açan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay süren teknik takibin ardından Pembe Boraze'nin oğlu Faruk Boraze (58) ile gelini Songül ve torunu Fadime Boraze'yi gözaltına aldı. Rukiye K.'nin ise evlenerek yurt dışına gittiği belirlendi. Olay ile ilgili katıldığı bir televizyon programındaki çelişkili beyanları ve soruşturma kapsamında akrabalardan alınan ifadeler doğrultusunda, 'kuvvetli şüphe' iddiasıyla gözaltına alınan Fadime Boraze, mahkemece tutuklandı, anne ve babası serbest bırakıldı. Rukiye K.'nın ifadesi ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle alınamadı.10 YIL HAPİS ALDISoruşturma sonunda açılan davada, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Fadime Boraze'ye, 29 Kasım 2018'de görülen karar duruşmasında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan, olay tarihinde 17 yaşında olması ve duruşmalardaki iyi hali gözetilerek 10 yıl hapis cezası verildi. Songül Boraze ve diğer kızı Rukiye K. hakkında da aynı suçtan dava açıldı. Ankara İstinaf Mahkemesi, tutuklu sanık Fadime Boraze'nin tek başına yargılanmaması, annesi ve kardeşiyle aynı dosyada yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİBozma kararıyla Songül Boraze ve firari kızı Rukiye K.'nın dosyası, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fadime Boraze'nin dosyası ile birleştirildi. Geçen yıl 13 Ocak'taki duruşmada mahkeme heyeti, firari sanık Rukiye K.'nın dosyasının ayrılmasına ve kırmızı bültenle arama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Dosyanın yeniden ayrılmasının ardından Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 20 Ocak'taki karar duruşmasında tutuklu sanık Fadime Boraze ile tutuksuz yargılanan annesi Songül Boraze ve avukatları Uğur Altun hazır bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Sanık Fadime Boraze, suçlamaları reddedip önceki ifadelerini tekrar ederek "Babaannemi o vaziyette gördüğüm için yardım ettim. Onu, o halde bırakmaya vicdanım el vermedi. Yardım etmeseydim, ömür boyu vicdan azabı çekerdim. Yardım ettiğim için vicdanım, şimdi rahat. Gerçek suçluların ortaya çıkmasını ve bulunmasını istiyorum. Senelerce üstümüze gelip iftira attılar. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi, Songül Boraze de suçlamaları reddetti.AYNI CEZA İSTENİP HÜKÜM VERİLDİMahkeme heyeti, tutuklu sanık Fadime Boraze'ye 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasını olay tarihinde 17 yaşında olması ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek 10 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan Songül Boraze'nin ise delil yetersizliğinden beraatı kararlaştırıldı.YARGITAY ONADISanık avukatı Uğur Altun, müvekkiline verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu, suçu işlemediğini, yeterli delil olmadığını ve dosyadaki delillerin hukuka aykırı olduğunu gerekçe göstererek, yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, babaannesi Pembe Boraze'yi dedikodusunu yaptığı iddiasıyla öldürdüğü suçlamasıyla torun Fadime Boraze'ye verilen 10 yıl hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de bir eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Böylece Fadime Boraze'nin cezası ile annesi Songül Boraze'ye verilen beraat kararı onanmış oldu. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

Öte yandan, onama kararı ile birlikte Fadime Boraze'nin yaklaşık 1 ay önce yeni infaz yasası kapsamında açık cezaevine çıktığı, pandemi nedeniyle de tahliye edildiği öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla babaannesini öldüren torunun cezasını Yargıtay onadı - Son Dakika


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