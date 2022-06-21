Son dakika haber... Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

21.06.2022 15:39

Son dakika haberler: Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Sarıyahşi ilçesi Boğazköy köyü arazisinde yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen bölgede çalışma başlattı. Bölgede 3 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların elde edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda Aşır Ali A. (64), Ercan İ. ve Halil İbrahim A. kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan alanda 1 adet elektronik metal el detektörü ve 1 adet kazma ele geçirildi. Şüpheliler götürüldükleri İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Jandarmadan sazlıkta Hint keneviri üretimine suçüstü Son dakika: Jandarmadan sazlıkta Hint keneviri üretimine suçüstü Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:45 Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement