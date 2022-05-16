Son dakika haberi... DEĞERİNDEN FAZLA KAZANMAK İÇİN BOZUK PARALARI KİLOYLA SATTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... DEĞERİNDEN FAZLA KAZANMAK İÇİN BOZUK PARALARI KİLOYLA SATTI

16.05.2022 11:20
Son dakika haberi... DEĞERİNDEN FAZLA KAZANMAK İÇİN BOZUK PARALARI KİLOYLA SATTI

Edinilen son dakika gelişmesine göre BEYOĞLU'nda topladığı 70 kilogram madeni parayı değerinden fazla kazanmak için kilosu 70 liradan hurdacıya satan Meshud A. yakalandı.

BEYOĞLU'nda topladığı 70 kilogram madeni parayı değerinden fazla kazanmak için kilosu 70 liradan hurdacıya satan Meshud A. yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Perşembe günü saat 10.30'da polis ekipleri, bir kişinin tedavülde olan bozuk paraları hurdacıya sattığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese gidip paraların satışını takip etmeye başladı. Ekipler, beklerken paraların bir iş yerinden hurdacılara satıldığını fark etti. İş yerinde arama yapan ekipler, çuvallar içinde 70 kiloluk madeni para ele geçirdi. İş yeri sahibi Ramazan Y. ile görüşen ekipler, paraları nasıl temin ettiğini sordu. Ramazan Y. polise, paraları kendisine satan kişileri tanımadığını, telefonla görüştüğünü ve satın aldığı paraları ise hurdacı toplayıcılarına satacağını itiraf etti.

Ramazan Y.'nin görüştüğü telefon numarasını alan polis, numaradan şüpheliye ulaştı. Meshud A. olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin bozuk paraları değerinden daha fazla kazanmak için kilosu 70 liradan sattığı ortaya çıktı. "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

Şüphelinin 6,8 kilogram 25 kuruş, 11,6 kilogram 5 kuruş, 13,8 kilogram 10 kuruş, 36,2 kilogram gelen 5,10,25 kuruş ve 1 kilogram 50 kuruşu satmaya çalıştığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı 70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DEĞERİNDEN FAZLA KAZANMAK İÇİN BOZUK PARALARI KİLOYLA SATTI - Son Dakika


Son Dakika
11:19 İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar
11:17 İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
11:14 Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
11:08 Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı
10:49 TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
10:48 Motosiklet kaskı takıp, hasmına güpegündüz kurşun yağdırdı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
10:47 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 11:25:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... DEĞERİNDEN FAZLA KAZANMAK İÇİN BOZUK PARALARI KİLOYLA SATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement