Son Dakika | "Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor - Son Dakika

Son Dakika | "Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

21.01.2021 13:27

Son dakika haberine göre Roman müziğinin efsane ismi olarak nitelenen "Deli Selim" lakaplı Selim Kızılcıklılar için, vefatının 26. yılında mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Roman müziğinin efsane ismi olarak nitelenen "Deli Selim" lakaplı Selim Kızılcıklılar için, vefatının 26. yılında mezarının başında anma töreni düzenlendi.

"Ayılana gazoz, bayılana limon", "Mastika", "Bu fasulye 7,5 lira" gibi şarkıların bestecisi Edirneli klarnet virtüözü "Deli Selim", Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği öncülüğünde düzenlenen törenle Acı Çeşme Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kızılcıklılar'ın, sanatı ve müziğiyle Türkiye'nin hafızasında derin iz bıraktığını söyledi.

Kızılcıklılar'ın, kentin önemli bir değeri olduğunu, kendisini saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Gürkan, belediye olarak bakımını yaptıkları kabri, en kısa zamanda düzenleyeceklerini belirtti.

Gürkan, doğuştan müziğe yetenekli Roman vatandaşların yeteneklerini geliştirmek üzere hazırladıkları projeyi, kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti.

"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'i bekliyor

Merhumun eşi Ayşe Kızılcıklılar da, hareketli yaşamı nedeniyle eşine "deli" lakabını taktığını ve eşinin, sanat camiasında da bu lakapla anıldığını söyledi.

Oğlu Murat Kızılcıklılar ise babasının eserleriyle ilgili telif elde edememekten yakındı.

Sanat camiasındaki pek çok ismin babasının eserlerini telifsiz icra ettiğini anlatan Murat Kızılcıklılar, "Ayılana gazoz şarkısını Kibariye okumuştu. Hiçbirinden telif hakkı alamadık. Herkes belli şekilde okudu. Okuduğu eserlerin hakkının ödenmesini istiyoruz sadece. Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu biz paranın peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler." diye konuştu.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da "Deli Selim'in" Roman müzik kültürüne büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Son Dakika | Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor
Son Dakika | Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor
Son Dakika | Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor
Son Dakika | Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

Recep Gürkan, Ata Demirer, Edirne, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'Deli Selim'in' ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor - Son Dakika


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