TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde demir parmaklılara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde sokak üzerindeki bir evin bahçesinin demir korkuluklarından geçmeye çalışan bir köpek, sıkıştı. Gece köpeğin bağırma seslerini duyan vatandaşlar köpeği kendi imkanları ile kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen köpek, salındı.