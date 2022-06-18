Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.

Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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