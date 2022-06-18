Son dakika! Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

18.06.2022 12:07

Gelen son dakika haberine göre Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demirçelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin kamyon ve işçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2...

Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY - İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demirçelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin kamyon ve işçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza; Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde meydana geldi.

Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu Son dakika haberi | Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 13:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement