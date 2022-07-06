Mahkemede H.E.'nin kardeşi S.E. de tutuklanırken, H.E.'nin oğlu B.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Firmaların düzenledikleri 105 milyar TL'lik sahte fatura ile kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen çetenin liderlerinden H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika gündem: Demir Yumruk Operasyonu'nda tutuklama - Son Dakika

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