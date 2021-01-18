Son dakika haberi... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kovid-19 aşısı yaptırdı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kovid-19 aşısı yaptırdı Açıklaması

18.01.2021 15:03
Son dakika haberi... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kovid-19 aşısı yaptırdı Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Uysal, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uysal, salgın sürecinden en az kayıpla çıkılması temennisinde bulundu. Aşıyla ilgili tartışmalara değinen Uysal, "Zihinleri bulandırıcı birtakım farklı bilgiler var ama bizler devletimizin kurumlarına, hekimlerimize, sağlık ordumuza güveniyoruz. Onların direktifleri, özellikle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi doğrultusunda bugün hem kendi sağlımız hem de toplum önünde kafa karışıklığının giderilmesine katkı sağlayabilmek adına aşımızı olduk." diye konuştu.

Koronavirüse yakalananlara geçmiş olsun dileklerini ileten, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Uysal, sürecin kısa sürede etkin bir mücadeleyle son bulabilmesi için devletin kurumlarının ortaya koyduğu plan ve programa azami hassasiyet gösterilmesini tüm vatandaşlardan beklediğini söyledi.

"Aşılanma ciddi şekilde ivmelendi"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel de aşılama sürecinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Sayın Bakanımız, Bilim Kurulu üyelerimiz ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sürece dahil olmasıyla beraber aşılanma ciddi şekilde ivmelendi." dedi.

İlk olarak sağlık çalışanlarına aşılamanın başladığını hatırlatan Surel, siyasi parti yöneticilerinin de toplumun katılımını teşvik etmek amacıyla aşı olmaya başladığını dile getirdi.

Uysal'ın aşı sürecine ilişkin bilgi veren Surel, şunları anlattı:

"TC kimlik numarası girildiğinde sistemde aşı hakkı çıktığında, bunun bilgisi bize geldi. Bu bilgi üzerinden hangi aşının yapıldığına ilişkin barkodu da tarattık. Bu bilgi de bizim sağlık tabanımıza iletildi. Şimdi Gültekin Bey'in aşılandığı tüm sağlık kayıtlarında çıkacak, e-Nabız'da çıkacak, buna dair bir HES kodu üretebilecek. Hatta Avrupa'da bazı ülkeler yurt dışı çıkışlarında aşılanma şartı da aramaya başladı. Aşı pasaportunun kişilerin yanında bulunması şartını istemeye başladı. Dolayısıyla Gültekin Bey'in yurt dışına çıkması gerektiğinde de aşı pasaportuyla çok rahatlıkla çıkabilecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu üyelerinin ve siyasi parti başkanlarının aşılanma sürecine en başta katılmasının toplumun teşvik edilmesinde büyük rol oynadığına işaret eden Surel, "İnsan ne yapabilir? Bu işin güvenli olduğunu göstermek için önce kendi aşılanır. Bizim ülkemizde en önde gelen kişiler de aşılanarak bu sürece teşvikte bulundular, kendilerine teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki bu teşviklerden sonra aşılanmanın ivmesi de arttı." ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Koronavirüs, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kovid-19 aşısı yaptırdı Açıklaması - Son Dakika


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