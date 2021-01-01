Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı ve geçmiş dönem Beyendik Belediye Başkanı Cemil Gülver, 75 yaşında korona virüse yenik düştü.
Gülver, bir süre önce yakalandığı hastalık sebebiyle Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Cemil Gülver, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Beyendik beldesinde toprağa verilecek. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Gülver, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika