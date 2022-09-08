Son dakika haberi: DEMRE'DE ORMAN YANGINI

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Davazlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına havadan müdahaleye başlandı.

Davazlar Mahallesi'nde saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Mahallenin yüksek kesimlerindeki yangını söndürme çalışmalarına 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Kaş ile Finike Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla çok sayıda personel katıldı. Kayalık alanda çıkan yangına karadan müdahale yapılamadı. Kara ekipleri ise yangın bölgesinin etrafında alevlerin yayılmasını önlemek için önlem aldı. Rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede yoğun duman oluştu.