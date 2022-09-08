Son dakika haberi | Demre'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haberi | Demre'de orman yangını

08.09.2022 16:21
Son dakika haberi | Demre'de orman yangını

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Kaş ile Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla çok sayıda personel sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece hava unsurlarıyla müdahale edilirken, kara ekipleri ise alevlerin yayılmaması için önlem aldı. Rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede yoğun duman oluştu.


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Kaynak: DHA

Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Demre'de orman yangını - Son Dakika

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