Son dakika haberi | Denetimler sırasında uzun kuyruklar oluştu
16.01.2021 17:33
Bir son dakika haberine göre Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde uzun kuyruklar oluştu.
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde uzun kuyruklar oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.
Karabük- Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağındaki denetimlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
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