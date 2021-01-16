Ekipler, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Karabük 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan