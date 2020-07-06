Son dakika haberi: Denge Bozuklukları Dünya Kongresi, dijital ortamda yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Denge Bozuklukları Dünya Kongresi, dijital ortamda yapıldı

Son dakika haberi... Denge Bozuklukları Dünya Kongresi, Uluslararası Vestibüler (Denge Bozuklukları) Derneği tarafından 84 ülkeden 3 bin 500'ü aşkın kayıtlı katılımcıyla 3-4-5 Temmuz'da dijital olarak yapıldı.

Denge Bozuklukları Dünya Kongresi, Uluslararası Vestibüler (Denge Bozuklukları) Derneği tarafından 84 ülkeden 3 bin 500'ü aşkın kayıtlı katılımcıyla 3-4-5 Temmuz'da dijital olarak yapıldı.

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Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi süreci nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen kongrede, "vestibüler sistem" yeni teknolojik yaklaşımlar eşliğinde masaya yatırıldı.

Kongreye, ABD, İtalya, İspanya, Mısır, Japonya ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu 20 farklı ülkeden 53 bilim insanı konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının organizasyon ve teknik altyapısı Serenas Live Events tarafından gerçekleştirilirken, toplantı "http://vaisummit.serenaslive.com/" üzerinden online yayımlandı.

Tıp alanında internet ortamında gerçekleştirilen "en büyük katılımlı kongre" olan "Vertigo Academy International Global Summit-Denge Bozuklukları Dünya Kongresi", orta ve batı Asya ülkelerine yönelik zaman dilimleri arasında düzenlendi.

Katılımcıların her bir oturuma internet ortamı üzerinden bağlanarak takip ettiği toplantı sonrasında oturumların en az yüzde 75'inde yer alan katılımcılara sanal katılım sertifikası iletildi.

"İnternet ortamında düzenlenmesi çok daha yüksek katılım sağladı"

Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı ve Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, her yıl düzenlenen kongrenin bu yıl pandemi süreci nedeniyle internet ortamında yapıldığını belirtti.

Özgirgin, sürecin bir avantajı olarak geçen yıllarda seyahat, ulaşım veya takvim uyumsuzluğu nedeniyle etkinliğe katılamayanların, bu yıl kongrenin internet ortamında düzenlenmesi nedeniyle her yıl olduğundan çok daha yüksek bir katılım gösterdiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Özgirgin, şu bilgileri verdi:

"Yaşanan olumsuz durum bilim dünyasını da etkiledi. Bilimsel ve tıp dünyası açısından çok önemli olan toplantılar önümüzdeki yıllara ertelendi. Pandemi sürecinde web üzerinden gerçekleştirilen konferansların en büyüğünü düzenlemek için vestibüler tıp konusunda dünya çapında bir zirve planladık. Hindistan ve yakın bölgesindeki ülkelerin denge bozuklukları konusunda ihtiyaçlarını gözlemlediğimiz için zaman bakımından orta ve batı Asya ülkelerine odaklandık. Alanında uzman dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katılım sağladığı bu zirvede vestibüler tıp alanında gündemde olan sıcak konuları bilimsel program çerçevesinde işledik."

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denge Bozuklukları Dünya Kongresi, dijital ortamda yapıldı - Son Dakika
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