Son dakika haberi... DENİB Başkanı Memişoğlu'ndan madencilik sektörü açıklaması

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kenttin 2019 yılı madencilik sektörü ihracatının 190 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mermer ve traverten bakımından önde gelen bölgelerden biri olan Denizli'nin, Türkiye'nin madencilik sektöründeki en önemli oyuncuları arasında yer aldığını belirtti.

Denizli'nin madencilik sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kullanılan teknoloji ve ürünlerin kalitesiyle dünyada adını duyuran Denizli, mermer ve doğal taşta gerek kalitesiyle gerekse de güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri. Denizli, 2019 yılında blok mermer ve traverten grubundaki 50 milyon dolar değerindeki ihracatıyla, Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 7. ili olmuş ve Türkiye'nin ilgili gruptaki toplam ihracatından yüzde 6 oranında pay almıştır. Denizli'nin madencilik sektöründeki toplam ihracatı 2019 yılında 190 milyon dolar olarak kaydedilmiştir."