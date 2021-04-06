Son dakika haberi... Deniz Feneri İzmir Temsilciliği Kamerun'da "Şehit Fethi Sekin" adına Kuran kursu açacak - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Recep Kara, İzmir Adliyesine 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda canı pahasına mücadele vererek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını Kamerun'da Kuran kursunda yaşatacaklarını bildirdi.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak kuruldukları günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti.

Savaş, afet, kıtlık gibi sebeplerle hayata tutunmaya çalışan coğrafyalarda var olmaya çalıştıklarını, 65 ülkede gıda, giyim, barınma yardımlarının yanı sıra su kuyusu, okul, medrese ve cami açılışları yaptıklarını aktaran Kara, Kamerun'da da kalıcı projeler yapmak istediklerini dile getirdi. Kara, şunları kaydetti :

"Kamerun'da daha önce yüzlerce katarakt ameliyatı yaptık, 400 civarında su kuyusu açtık. Kamerun'da yürütülen faaliyetleri özellikle önemsiyoruz. Bu yıl ramazan ayında da Ege Temsilciliği olarak Kamerun'un Maroua Bölgesinde 100 öğrenci kapasiteli bir Kuran kursu inşa edeceğiz. Yaklaşık 4 bin avroya mal olacak Kuran kursuna Şehit Fethi Sekin ismini vereceğiz."

Yaklaşık 100 metrekare olarak planlanan kurs binası için bağışların devam ettiğini bildiren Kara, İzmir İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle Filistinliler için de 3 bin kolilik gıda yardımı organize edileceğini ifade etti.