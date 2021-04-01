Son dakika haberi... Deniz'in ölümüyle ilgili davada erkek arkadaşına beraat - Son Dakika

KAYSERİ'de Deniz Dal'ın (40) tabanca ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı Selim Ö. (40), beraat etti.

Deniz Dal, geçen yıl 15 Temmuz'da erkek arkadaşı Selim Ö. ile aynı araçta olduğu sırada göğsüne isabet eden tek kurşun ile yaralandı. Erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Dal, hayatını kaybederken, gözaltına alınan erkek arkadaşı Selim Ö., 'kasten öldürme' ve 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.