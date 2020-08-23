Son dakika haberi: Deniz Öncü kaza yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi: Deniz Öncü kaza yaptı

Son dakika haberi: Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı.

Son dakika haberi: Deniz Öncü kaza yaptı, System.String[]

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında galibiyet mücadelesi veren Deniz Öncü, bitime 5 tur kala takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı. Kaza sonrası birkaç takla atan ve sonrasında yerde kalan Öncü, sağlık ekipleri tarafından sedye ile kaldırılarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Türkiye Motosiklet Federasyonu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Avusturya yarışında milli sporcumuz Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kaldı. Herhangi bir ciddi yaralanması bulunmayan Deniz Öncü ilk sağlık kontrolünden sonra ileri tetkikler için hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Dünya Şampiyonası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Deniz Öncü kaza yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi         
15:50
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu         
15:31
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti         
15:30
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi         
15:21
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu         
15:17
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş         
14:23
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı         
14:13
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı         
13:23
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı         
13:01
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim         
12:27
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi         
07:41
Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu? Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu?         
00:25
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı         
00:18
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar         
23:17
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu         
21:40
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti         
21:31
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti         
19:50
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu         
18:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 22:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Deniz Öncü kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei