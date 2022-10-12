Son dakika haberi! Deniz Poyraz davası - Son Dakika
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Son dakika haberi! Deniz Poyraz davası

12.10.2022 11:21
Son dakika haberi! Deniz Poyraz davası

Bir son dakika haberine göre 17 Haziran 2021'de İzmir'de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı kadını öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın duruşmasında arbede çıktı.

17 Haziran 2021'de İzmir'de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı kadını öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın duruşmasında arbede çıktı.

İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatlar salonda hazır bulunurken, çok sayıda partili de duruşmayı takip etmek için salonda yer aldı.

Mahkeme başkanı, katılan vekili sıfatı taşıyan asil avukatlar dışındaki tüm avukatların yargılamaya mahsus alandan ayrılmasını karar vererek kararın uygulanmasını istedi. Bu sırada avukatlar mahkeme başkanına tepki gösterdi. Bazı avukatlar ile özel güvenlik görevlileri arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Bu sırada İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel karara uymayacaklarını ifade ederek, mahkeme başkanına "Çıkarabiliyorsanız çıkarın" diye bağırdı.

Deniz Poyraz'ın tutuklu kardeşi Kamil Poyraz salona getirilirken sanık Onur Gencer'e dönüp küfür etmesi üzerine jandarma Poyraz'ın kardeşine müdahale etti. Bu sırada avukatlar ve salondakiler tepki gösterince salonda arbede çıktı. Sanık salondan çıkarılırken bazı izleyiciler güvenlik güçlerine pet şişe attı. Güvenlik güçleri olaya müdahalede bulunurken sıkılan biber gazı, salonda bulunanları etkiledi.

Mahkeme heyeti ve savcı mahkeme salonundan ayrılırken çevik kuvvet polisleri ve jandarma komandolar mahkeme salonunda güvenlik önlemleri aldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Deniz Poyraz davası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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