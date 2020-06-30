Son dakika haberi: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru

Son dakika güncel haberi... Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kaymakam Aksoy, mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Türk Ulusunun denizde de büyük bir zafer kazanmasının 94. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Denizcilik sektörünün, balıkçılık ve taşımacılıkla ekonomik anlamda, yatçılık, kıyı tesisleri ve su sporları ile turizm anlamında önem taşırken, ülke savunmasında da vazgeçilmez bir sektör olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bir deniz ülkesi olarak, denizciliğe gereken önem ve önceliği vermemiz, küreselleşen dünyada ulusal bir zorunluluktur. Deniz kaynaklarımızdan en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, mesajında, şunları kaydetti:

"Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin kutlandığı bu anlamlı günde, denizcilik sektöründe atılan adımların, dünya standartlarında bir seviyeye getirilerek dünya deniz taşımacılığındaki payımızın daha fazla attırılması ve denizciliğimizi gelecek nesillere daha gelişmiş bir halde bırakmamızı sağlayacak çalışmalar yapılması temennisiyle, tüm denizcilik sektörünün ve Marmaris halkımızın '1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru - Son Dakika

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