Son dakika haberi | Denizde boğuldu; polis çalan telefonuna cevap veremedi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Denizde boğuldu; polis çalan telefonuna cevap veremedi

09.09.2022 13:45
Son dakika haberi | Denizde boğuldu; polis çalan telefonuna cevap veremedi

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da Engin Çavdar (29), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

ANTALYA'da Engin Çavdar (29), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Polis memuru, Çavdar'ın eşyaları arasında bulunan ve uzun süre çalan cep telefonuna cevap veremedi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara plajlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Engin Çavdar, uzun süre suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Bu sırada bölgede bulunan ve istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru, Engin Çavdar'ın durumundan şüphelenip suya girdi. Yanına gittiği Çavdar'ın nefes almadığını fark eden polis, yüzerek onu kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi yapan polis memuru, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, Engin Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Çavdar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

POLİS TELEFONA CEVAP VEREMEDİ

Polis, olay yerinde Engin Çavdar'ın içinde eşyalarının bulunduğu çantayı tutanak karşılığında teslim aldı. Bu sırada titreşimde olduğu belirtilen cep telefonunu alan cinayette görevli polis memuru Osman Güleç, telefona cevap veremedi.


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Antalya'da denize giren kişi boğuldu Antalya'da denize giren kişi boğuldu Muratpaşa Belediyesi'nden Sünnet Şöleni Muratpaşa Belediyesi'nden Sünnet Şöleni
Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Denizde boğuldu; polis çalan telefonuna cevap veremedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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