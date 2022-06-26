Kaza, Sorgun Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Büşra Dağ'ın kullandığı 07 AAG 239 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Büşra Dağ ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Aleyna Dağ, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizden dönen kız kardeşler motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu - Son Dakika

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