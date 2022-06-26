Denizden dönen kız kardeşler motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu - Son Dakika
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Denizden dönen kız kardeşler motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu

26.06.2022 09:59

Denizden dönen kız kardeşler motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kız kardeş yaralandı.

Denizden dönen kız kardeşler motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kız kardeş yaralandı.

Kaza, Sorgun Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Büşra Dağ'ın kullandığı 07 AAG 239 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Büşra Dağ ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Aleyna Dağ, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizden dönen kız kardeşler motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizden dönen kız kardeşler motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu - Son Dakika
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