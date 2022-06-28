Son dakika haberi | Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu

28.06.2022 15:46

Son dakika haberi: Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu Keçiler, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı Alanya Kalesi'nin sarp kayalıklarında mahsur kalan anne ve yavru yaban keçileri, Büyükşehir İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik...

Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu

Keçiler, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı

ANTALYA - Alanya Kalesi'nin sarp kayalıklarında mahsur kalan anne ve yavru yaban keçileri, Büyükşehir İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alanya Kalesi'nde yaşamını sürdüren anne ve yavru yaban keçisi Adam Atacağı mevkiinin denize yakın sarp kayalıklarında mahsur kaldı. Dalgaların vurduğu bir kayanın üzerinde mahsur kalan keçileri bölgeden geçen bir balıkçı fark etti. Balıkçının ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği 4 kişiden oluşan bir ekip kurdu. Alanya Sahil Güvenlik botuyla bölgeye giden itfaiye erleri kısa sürede anne ve yavru yaban keçilerini kurtararak bota aldı. Herhangi bir sağlık sorunları görülmeyen yaban keçileri itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanları olan Alanya Kalesi'ne tekrar salıverildi.

YORUMLAR
500
Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisi: Kahve yapmak için ateş yaktım Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisi: Kahve yapmak için ateş yaktım Son dakika haberleri! Kayseri itfaiyesi sel felaketinin yaşandığı Bartın'da yaraları sarıyor Son dakika haberleri! Kayseri itfaiyesi sel felaketinin yaşandığı Bartın'da yaraları sarıyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement