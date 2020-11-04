Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

04.11.2020 14:57

Son dakika haberleri: Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı Osman Zolan; "Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermedik" Türkiye'nin en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan...

Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

Osman Zolan; "Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermedik"

DENİZLİ - Türkiye'nin en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Sıfır Atık Belgesini aldı.

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemini bir süre önce başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıkları kaynağında ayrıştıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması bakımından örnek bir çalışma başlattı. Söz konusu çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

"Daha yaşanabilir bir Denizli için"

Türkiye'nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti unvanını taşımanın verdiği sorumluluğun bilincinde başarılı bir çalışma daha gerçekleştirdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz verilmediği ve geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Atıkların kontrol altına alınmasının ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasının önemine işaret eden Başkan Zolan, "Bir zamanlar hava kirliliğinden kuşların dahi uçamadığı bir şehirden bugün yemyeşil nefes alınabilir bir Denizli'ye kavuştuk. Yeter mi? Tabi ki yetmez. İnşallah el birliği ile şehrimizi daha güzele doğru taşımaya devam edeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifade etti.

Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Türkiye, Denizli, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika


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