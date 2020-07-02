Son dakika haberi | Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, WWF-Türkiye'nin öncülüğüyle 2019-2020 yılının Tek Dünya Kentleri Yarışması'na Türkiye'den Denizli, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Bursa'nın katıldığı belirtildi.

Yarışma kapsamında, kentlerin sera gazı envanterlerini ve iklim değişikliği ile ilgili azaltım ve uyum hedeflerini uluslararası veri tabanı Carbon Disclosure Project (CDP) ile tüm dünya kentleriyle paylaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışmaya katılan kentlerin iklim krizi ile mücadele yolundaki taahhütleri, uluslararası bilim insanları ve uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir jüri tarafından değerlendirildi. WWF'nin şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayan Türkiye'deki ilk 3 belediyeden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya Akıllı Şehir Uygulamalarının kullanımı gibi güçlü uyum hedefleri sundu. Öte yandan Denizli, programın bir parçası olan ve dünyada 62 kentin katılacağı "Kentimi Seviyorum" iletişim kampanyasındaki oylamaya katılacak. http://welovecities.org adresinde yapılacak oylama 14 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, yaptıkları her projede önceliklerinin bu olduğunu vurgulayarak, doğa ve çevreye verdikleri önemin uluslararası bir kurum tarafından ödülle taçlandırılmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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