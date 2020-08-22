Çuvalın içinden uyuyan çocuk çıktı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir sokakta atık kağıt toplama çuvalının hareket ettiğini görüp içine bakanlar bir çocuğun uyuduğunu görünce şaşkına döndü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri isminin Ahmet Ahmari (15) olduğu öğrenildikleri Suriyeli çocuğu uyandırıp, koruma altına aldı.

Altıntıp Mahallesi 838 sokakta bırakılan atık kağıt toplanan bir çuval, önce hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bir süre sonra sokaktan geçenler ve çevredeki esnaf çuvalın içinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Bir sokak köpeğinin de yanından ayrılmadığı çuvalın içine bakanlar gözlerine inanamadı. Vatandaşlar bir çocuğun çuvalın içinde uyuduğunu görünce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen 2 görevli, çuvalın bulunduğu sokağa geldi. Çuvalın içine bakan görevliler, çocuğu görüp şaşkına döndü. Çocuğun hasta olabileceği ihtimali üzerine ateşi ölçüldü. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan çocuk görevliler tarafından uyandırılıp, çuvalın içinden çıkarıldı. Uyku sersemi ne olduğunu anlayamayan çocuk, koruma altına alınmak istendi. Ancak, paniğe kapılan çocuk görevlilerden kaçmaya çalıştı. Görevlilerin peşinden gittiği Suriye uyruklu çocuğun Ahmet Ahmari olduğu, daha önce de sokaklarda yatarken bulunup, defalarca kez koruma altına alındığı ancak her defasında yurttan kaçtığı ortaya çıktı. Ailesi Suriye'de öldüğü öğrenilen çocuk, yakalanıp yurda götürüldü.