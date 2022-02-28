Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi

28.02.2022 16:08
Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi

Son dakika habere göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59'u maddi hasarlı, 33'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 92 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59'u maddi hasarlı, 33'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 92 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 21 ile 27 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Denizli'de trafik ekipleri koordinesinde 18 bin 58 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 857 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 92 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 33'ü yaralanmalı, 59 maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından 122 okul servisi denetlenirken, her an gibi araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de 'SİBERAY Projesi' tanıtıldı Denizli'de 'SİBERAY Projesi' tanıtıldı Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:24 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement