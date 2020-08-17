Son dakika haberi: Denizli'de 656 farklı asayiş olayında 420 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizli'de 656 farklı asayiş olayında 420 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 139 bin 530 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Son dakika haberi: Denizli'de 656 farklı asayiş olayında 420 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 139 bin 530 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 126 şahıs yakalanırken, 656 farklı asayiş olayında ise 420 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 10 ile 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 139 bin 530 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 126 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 73 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 51'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 5 adet çalıntı bisiklet, 3 adet çalıntı tam altın, 8 adet çalıntı çeyrek altın, 2 adet çalıntı cep telefonu ele geçirilmiştir.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 656 farklı asayiş olayında ise 420 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:54

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Denizli'de 656 farklı asayiş olayında 420 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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