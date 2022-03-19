Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

19.03.2022 16:04
Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Denizli'de kanalizasyon hattı inşaatında çalışan işçi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Denizli'de kanalizasyon hattı inşaatında çalışan işçi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Pınarbaşı Caddesi'nde inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısı sırasında yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalın içinde çalışan Hakan Harmanda'nın (41) üzerine kaya parçaları ve toprak yığıldı.

İşçilerin çıkarmaya çalıştığı ve başından yaralandığı belirlenen Harmanda, olay yerinde hayatını kaybetti.

İşçinin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

???????Olayla ilgili firma yetkilisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü Dikkatiz işçi, inşaatın ikinci katından bastığı kalasla birlikte aşağı düştü

Pamukkale, Denizli, İnşaat, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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