Ambulansla pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'dan hasta nakleden ambulansın Denizli girişinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait pikapla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla-Denizli yolundaki Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Gülbahar Akdemir yönetimindeki 48 ABP 465 plakalı ambulans, Murat Bektaş yönetimindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 BSA 05 plakalı pikapla çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler, ambulansta bulunan hasta Mustafa Büyükar, Tuğçe Buyruk, Tülay Ceylan ile pikapta bulunan Mehmet Sarıkaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kara yolunda ilerleyen ambulans, kavşakta karşıya geçmeye çalışan pikapla çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruluyor.