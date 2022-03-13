Son dakika haberi: Denizli'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de dün park halindeki otomobilde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkezefendi ilçesindeki olayın ardından gözaltına alınan O.Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay yerindeki ilk ifadesinde cinayeti başkasının işlediğini öne süren şüphelinin, emniyette "Bana küfretti. Çıkan tartışmada bıçakladım." diyerek suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada Coşgun'un cenazesi, yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morgundan alınarak Hallaçlar Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Emre Coşgun, dün Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'taki boş arazide park halinde bulunan 20 EC 261 plakalı otomobilde bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Coşgun kurtarılamamış, yanında bulunan arkadaşı O.Ş. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, ilk ifadesinde cinayeti başkasının işlediğini öne sürmüş ancak çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, iki arkadaşın otomobilde yalnız olduklarını tespit etmişti.