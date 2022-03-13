Son dakika haberi: Denizli'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Denizli'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

13.03.2022 16:06
Son dakika haberi: Denizli'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Denizli'de dün park halindeki otomobilde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Denizli'de dün park halindeki otomobilde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkezefendi ilçesindeki olayın ardından gözaltına alınan O.Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay yerindeki ilk ifadesinde cinayeti başkasının işlediğini öne süren şüphelinin, emniyette "Bana küfretti. Çıkan tartışmada bıçakladım." diyerek suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada Coşgun'un cenazesi, yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morgundan alınarak Hallaçlar Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Emre Coşgun, dün Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'taki boş arazide park halinde bulunan 20 EC 261 plakalı otomobilde bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Coşgun kurtarılamamış, yanında bulunan arkadaşı O.Ş. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, ilk ifadesinde cinayeti başkasının işlediğini öne sürmüş ancak çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, iki arkadaşın otomobilde yalnız olduklarını tespit etmişti.

Son dakika haberi: Denizli'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Yürüyüşten sonra dinlenmek için oturduğu bankta can verdi Yürüyüşten sonra dinlenmek için oturduğu bankta can verdi Son dakika! Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü Son dakika! Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denizli'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
17:04 Mutlu güne gölge düşüren olay! Gelin arabasının önünü kesen adam, parayı beğenmeyince kaputta yolculuk yaptı
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 17:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Denizli'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement