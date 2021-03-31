Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İddiaya göre, Demirler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet K. (37) ile akrabası Sait Tülüoğlu (79) arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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