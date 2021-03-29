Son dakika haberi... Denizli'de bir kişinin bacağından bıçaklandığı an kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Denizli'de bir kişinin bacağından bıçaklandığı an kamerada
29.03.2021 14:49
Son dakika haberler... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında kaldırımda yürüyen Halil Can İ. (19), sol bacağından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesine kaldırdığı Halil Can İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Sokaktaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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