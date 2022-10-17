Son dakika haberi... Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanarak tutuklanan aynı ülke vatandaşı zanlının, cinayeti fare zehri kattığı pilavla işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Ekim'de yol kenarındaki boş arazide cesedi battaniyeye sarılı halde bulunan Afganistan uyruklu Nadia Noorı'nın (30) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan Sabour S'nin (21) polise verdiği ifadesinde olaya ilişkin detayları anlattığı öğrenildi.

Zanlı ifadesinde, 2017'de Türkiye'ye giriş yaparak yabancı kimlik belgesi aldığını, 2 yıl önce Manisa'da yaşayan, evli ve 3 çocuklu Nadia Noorı'nın ailesini terk ederek yanına geldiğini söyledi.

Birlikte yaşadığı Noorı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden tartıştıklarını öne süren şüpheli, olay günü fare zehirli pilav yaptığını, bu pilavdan kendisinin de az miktarda yediğini, verdiği pilavı bitiren kadının ise bir süre sonra öldüğünü itiraf etti.

Kadının cesedinin yanına yatarak ağladığını iddia eden zanlının, cesedi kolay taşımak için ellerini, ayaklarını bağlayıp battaniye sardığını, kardeşiyle birlikte el arabasına koyduklarını ve yol kenarına bıraktıklarını anlattığı belirtildi.

Öte yandan zanlıya cesedi taşımakta yardım ettiği suçlamasıyla suça sürüklenen N.Z. (15) hakkında da adli işlem başlatıldı.