Son dakika haberi... Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti

17.10.2022 13:52
Son dakika haberi... Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti

Son dakika haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanarak tutuklanan aynı ülke vatandaşı zanlının, cinayeti fare zehri kattığı pilavla işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanarak tutuklanan aynı ülke vatandaşı zanlının, cinayeti fare zehri kattığı pilavla işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Ekim'de yol kenarındaki boş arazide cesedi battaniyeye sarılı halde bulunan Afganistan uyruklu Nadia Noorı'nın (30) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan Sabour S'nin (21) polise verdiği ifadesinde olaya ilişkin detayları anlattığı öğrenildi.

Zanlı ifadesinde, 2017'de Türkiye'ye giriş yaparak yabancı kimlik belgesi aldığını, 2 yıl önce Manisa'da yaşayan, evli ve 3 çocuklu Nadia Noorı'nın ailesini terk ederek yanına geldiğini söyledi.

Birlikte yaşadığı Noorı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden tartıştıklarını öne süren şüpheli, olay günü fare zehirli pilav yaptığını, bu pilavdan kendisinin de az miktarda yediğini, verdiği pilavı bitiren kadının ise bir süre sonra öldüğünü itiraf etti.

Kadının cesedinin yanına yatarak ağladığını iddia eden zanlının, cesedi kolay taşımak için ellerini, ayaklarını bağlayıp battaniye sardığını, kardeşiyle birlikte el arabasına koyduklarını ve yol kenarına bıraktıklarını anlattığı belirtildi.

Öte yandan zanlıya cesedi taşımakta yardım ettiği suçlamasıyla suça sürüklenen N.Z. (15) hakkında da adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Tırların yer aldığı sünnet konvoyu renkli görüntüler oluşturdu Tırların yer aldığı sünnet konvoyu renkli görüntüler oluşturdu Yağışın ardından 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Yağışın ardından 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
20:14 Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 22:38:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement