Son dakika haberi: Denizli'de çatıdan sarkıttığı iple eve giren kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

Son dakika haberleri: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın çatısından ip sarkıtarak eve giren kişi, boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın çatısından ip sarkıtarak eve giren kişi, boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdü. Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki kızı Özlem Yılmaz'a ait daireye giren Erkan S. (52) ile bu evde yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Meral S. (50) arasında tartışma yaşandı. Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meral S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının ilk ifadesinde, eşiyle boşanma meselesi yüzünden tartıştıklarını, çatıdan sarkıttığı iple 6. kata indiğini, oradan da yine iple 5. kata inerek balkondan eve girdiğini ve salonda uyuyan eşini uyandırdıktan sonra olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Camlara yazı yazmış Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede zanlının, olay öncesi çatıdan sarkıttığı iple indiği boş durumdaki 6. kattaki dairenin tozlu camlarına eliyle "evine dön, yuvana dön, yoksa af yok" şeklinde yazılar yazdığı tespit edildi.

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