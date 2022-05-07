Son dakika haberi: Düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir düğünde tabancayla havaya ateş açtıkları sosyal medyada yayımlanan görüntülerden tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocabaş Mahallesi'ndeki düğüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelendi.
V.C.D. (27), S.B. (30), M.Ç. (50) ile T.B'nin (31) düğünde eğlence maksadıyla tabancayla havaya rastgele ateş açtıkları belirlendi.
Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bulunan 3'ü ruhsatsız 4 tabancaya el konuldu.
Kaynak: AA
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