Son dakika haberi... Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2)

2 RUS'UN CENAZELERİ RUSYA'YA GÖNDERİLİYOR
Denizli'nin Çardak ilçesinde, Kastamonu'dan havalanıp, Marmaris'teki orman yangınına giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden, Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un cenazelerinin otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda tamamlandı. Lakovlev ve Volkov'un cenazeleri Antalya'dan gelen Rusya Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Cenazeler, uçakla Rusya'ya gönderilmek üzere Antalya Havaalanına gönderildi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -
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