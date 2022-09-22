Son dakika haberi... Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2)

22.09.2022 21:16
Son dakika haberi... Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2)

Son dakika haber: 2 RUS'UN CENAZELERİ RUSYA'YA GÖNDERİLİYORDenizli'nin Çardak ilçesinde, Kastamonu'dan havalanıp, Marmaris'teki orman yangınına giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden, Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un cenazelerinin otopsi işlemleri Pamukkale...

2 RUS'UN CENAZELERİ RUSYA'YA GÖNDERİLİYOR

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Kastamonu'dan havalanıp, Marmaris'teki orman yangınına giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden, Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un cenazelerinin otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda tamamlandı. Lakovlev ve Volkov'un cenazeleri Antalya'dan gelen Rusya Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Cenazeler, uçakla Rusya'ya gönderilmek üzere Antalya Havaalanına gönderildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -


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Kaynak: DHA

Kastamonu, Marmaris, Denizli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2) - Son Dakika
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