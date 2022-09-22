Denizli 'nin Çardak ilçesinde, Kastamonu 'dan havalanıp, Marmaris 'teki orman yangınına giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden, Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un cenazelerinin otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu 'nun morgunda tamamlandı. Lakovlev ve Volkov'un cenazeleri Antalya 'dan gelen Rusya Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Cenazeler, uçakla Rusya'ya gönderilmek üzere Antalya Havaalanına gönderildi.

Kaynak: DHA

Kastamonu, Marmaris, Denizli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.