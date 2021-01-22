Son dakika haberi | Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

22.01.2021 09:41
Son dakika haberi | Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadın evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadın evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Kuzören Mahallesi'nde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Kadriye Eskin'in evinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acıpayam Şubesi ekipleri yangına müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Kadriye Eskin'in cesedine ulaştı.

Acıpayam, Denizli, Kuzören, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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