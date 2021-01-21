Son dakika haber: Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin bahçesinde tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi 1270 Sokak'ta oturan Burak Durna (30) dün akşam saatlerinde eşi tarafından, evlerinin bahçesinde başından ve sırtından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Yaralı durumdaki Durna, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durna, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Durna'nın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

"Korkmuyorum" mesajı vermiş

Öte yandan doğal gaz tesisatçısı olduğu öğrenilen Durna'nın minibüsünün lastiklerinin son 1 ay içinde birkaç kez kimliği tespit edilemeyen kişilerce kesildiği, Durna'nın da durumu polise bildirdiği öğrenildi.

Minibüsün arkasında Durna tarafından yazdırıldığı öğrenilen, "Kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden" ve "Boynu bükük olanın celladı çok olur" şeklideki yazılar da dikkati çekti.