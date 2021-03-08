Son dakika haberi... Denizli'de fuhuş ve kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası - Son Dakika

Denizli'de düzenlenen fuhuş ve kumar operasyonunda, 11 kişiye 9 bin 160 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pamukkale ilçesindeki iki apart daireye düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın ile 1 işletmeci yakalandı.
Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 çakı ele geçirdi.
İşletmeci ve kadınlara toplam 5 bin 160 lira idari para cezası kesildi. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bir depoya düzenlenen baskında ise kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 4 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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