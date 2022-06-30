Son dakika haberi | Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatı süren binada merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Cankurtaran Mahallesi Alparslan Caddesi'nde iki katlı müstakil evin inşaatında çalışan Abdullah Komkeser (59), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.
Ağır yaralanan Komkeser, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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