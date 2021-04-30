Son dakika haberi... Denizli'de jandarma helikopterle trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Denizli'de jandarma, kara yolunda trafik kurallarına uymayanları helikopterle tespit ederek ceza uyguladı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazaları ile bu kazalarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.30-12.30 saatleri arasında Çal yolu ve Çivril-Dinar kara yolu üzerinde havadan trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Belirlenen yol güzergahının üstünde uçuş yapan helikopter içindeki görevliler, kural ihlali yaptığını tespit ettikleri araçları, yol üzerinde tertiplenmiş bulunan trafik ekiplerine telsiz ile bildirerek cezai işlem uygulanmasını sağladı." denildi.