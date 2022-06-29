Son dakika haber: Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri devriyeye başladı - Son Dakika
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Son dakika haber: Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri devriyeye başladı

29.06.2022 10:12

Bir son dakika haberine göre Denizli'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda jandarma komando ve asayiş timleri, önleyici devriye görevi yürütüyor.

Denizli'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda jandarma komando ve asayiş timleri, önleyici devriye görevi yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ile jandarma asayiş ekipleri, yoğun ormanlık arazilerin bulunduğu Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yoğun tedbir aldı.

Kara yoluyla ulaşılan noktalarda düzenli devriye görevi yürüten ekipler, ulaşılması güç noktalarda ise dron kullanıyor.

Ekipler, Honaz Dağı Milli Parkı çevresinde kimlik ve araç sorgusu da yapıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri devriyeye başladı - Son Dakika

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