Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de tütün ve tütün mamulleri ile çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ve tütün mamulü ile çeşitli türde kaçak eşyaları yurda sokarak satışını yapmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 bin 560 adet dolma sigara, 6 bin 750 kilogram kıyılmış tütün, 193 adet sigara yan ürünü ve çok sayıda değişik marka ve modelde cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ