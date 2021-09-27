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Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı

27.09.2021 16:56
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Denizli'de tütün ve tütün mamulleri ile çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ve tütün mamulleri ile çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ve tütün mamulü ile çeşitli türde kaçak eşyaları yurda sokarak satışını yapmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 bin 560 adet dolma sigara, 6 bin 750 kilogram kıyılmış tütün, 193 adet sigara yan ürünü ve çok sayıda değişik marka ve modelde cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı

Denizli, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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