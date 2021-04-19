Son dakika haberi... Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de kaçak akaryakıt, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Litrelerce kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak akartyakıt, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 7 şüphelinin yanı sıra 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt, 13 bin 620 adet dolma sigara, 145 adet kaçak sigara yan ürünü, 93 adet kaçak parfüm ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ