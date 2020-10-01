Son dakika haberi... Denizli'de kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi öldü - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Karahisar Mahallesi yakınlarında dün Efkan Zengin yönetimindeki 45 YZ 520 plakalı kamyonla çarpışan Muhammet Mehmet Çiyancı'nın kullandığı 20 HU 126 plakalı hafif ticari araçta bulunan Mehmet İhsan Dağdeviren (61) sabah saatlerinde tedavi gördüğü Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan Celal Kurun (22) da akşam saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü Çiyancı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Denizli Kadastro Müdürlüğünde kontrol memuru olarak görev yapan Dağdeviren ile yanındakilerin bir arazideki kadastro ölçümünden döndükleri sırada kaza geçirdikleri belirlendi.

Dün meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü Çiyancı ile yanındaki Celal Kurun ve Mehmet İhsan Dağdeviren, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak Tavas Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.