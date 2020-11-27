Son dakika haberi... Denizli'de kaybolan genç kızı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Denizli'de kaybolan genç kızı arama çalışması başlatıldı

27.11.2020 22:47
Son dakika haberi... Denizli'de kaybolan genç kızı arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Altındere Mahallesi'nde oturan 18 yaşındaki Yasemin Küçük'ün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, gidebileceği yerleri kontrol etti. Genç kızı bulamayan yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.

Jandarma ile AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara çeşitli arama kurtarma dernekleri de ekipleriyle destek veriyor.

Merkezefendi, Altındere, Engelli, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Denizli'de kaybolan genç kızı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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