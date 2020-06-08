Son dakika haberi! Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel dün sabah aile bireylerinin evde olmadığı sırada, küçükbaş hayvanları otlatmak için dışarı çıktı.

Son olarak komşuları tarafından görülen Sultan Uzunel'den bir daha haber alınamazken koyunlar da bulunamadı.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Uzunel'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmasına AFAD ve AKUT ekipleri destek veriyor.