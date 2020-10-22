Son dakika haberi: Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanlarda sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

22.10.2020 10:43
Son dakika haberi: Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanlarda sigara içmek yasaklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında meydan, park, semt pazarları ve bazı açık alanlarda sigara içilmesi kısıtlandı.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında meydan, park, semt pazarları ve bazı açık alanlarda sigara içilmesi kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nda yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kentte tüm işletme ve iş yerlerine girişte HES kodunun sorgulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sigara içmenin doğru şekilde maske takmayı engellemesinden dolayı halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. " ifadesine yer verildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı kaydedildi.

Fuat Atik, Denizli, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanlarda sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

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